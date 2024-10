Le carceri minorili scoppiano | 12 istituti su 17 sono sovraffollati Per Antigone l’impennata di ingressi nei penitenziari è causata dal decreto Caivano

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Come si sente ripetere sempre più spesso, leal collasso. A lanciare l’ennesimo allarme è l’associazioneche ha presentato oggi il dossier suglipenalida cui emerge che il sovraffollamento è arrivato a livelli critici. “Non avevamo mai visto nulla di simile. Nonostante la nostra lunga esperienza nel monitoraggio delleitaliane, è la prima volta che troviamo un sistema minorile così carico di problemi e denso di nubi” è quanto afferma il rapporto. Nel documentochiede che la politica e l’opinione pubblica non si girino dall’altra parte: “Si continua a chiudere in carcere dei minorenni senza alcun progetto educativo, senza alcun piano di accoglienza, senza alcuna possibilità di reintegrazione sociale”.