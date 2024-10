La presentazione del libro della campionessa Compagnoni | Dal borgo agli ori pagine di vita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Il mio cuore resta lì, tra quelle montagne che hanno plasmato non solo la mia infanzia, ma la persona che sono diventata". Parole e musica di Deborah, la più forte sciatrice italiana di tutti i tempi, che, ieri pomeriggio, ha presentato a Milano, nella Rizzoli Galleria Vittorio Emanuele, il suo“Una ragazza di montagna“, storie di un’infanzia felice tra neve, prati e avventure. Una serie di storieDeborah di Santa Caterina Valfurva, suo paese natale posto in Alta Valtellina, dove è cresciuta. Lei, la regina dello sci italiano, una che ha segnato un’epoca, ha voluto raccontarsi attraverso alcune esperienzesua infanzia. Esperienze di ogni genere che ne hanno forgiato il suo carattere, deciso ma allo stesso tempo dolce, facendola rimanere sempre coi piedi ben piantati per terra.