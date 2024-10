Il Real Isola cade subito Fibbiana vittoria brillante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il campionato Uisp dell’Empolese Valdelsa si apre con la caduta dei campioni in carica del, superati nel big match dalla Ferruzza: decisive le reti di Vanni e dell’ex Gavena Scannadinari, per i sanminiatesi ha segnato Lami. Tutte in parità, poi, le altre sfide del girone A, mentre ne ’B’ brillanoe Valdorme. I primi rifilano una cinquina al Rosselli con doppietta di Mazzantini e centri di Cassia e Bulgarelli oltre a un’autogol; gli empolesi espugnano 3-1 Staggia grazie alla doppietta di Sherif e al guizzo di Meacci. Rispettato anche il pronostico di Computer Gross-Martignana con la squadra di Gaini che si è imposta 2-0 grazie a Capriotti e Nicodemo.