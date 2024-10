Il mercato internzionale torna ad Arezzo 18 anni di sapori dal mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Spegne diciotto candeline ilInternazionale di, la grande kermesse deiin programma dall’11 al 13 ottobre che richiamerà oltre 300 stand provenienti da tutto il. Per le migliaia di persone attese sarà un viaggio trae tradizioni artigianali in un’atmosfera vivace e festosa, arricchita da spettacoli e musica, dalle 10 della mattina all’una di notte. Il programma del “mercatissimo”, nato da una iniziativa promossa da Confcommercio e FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) con il patrocinio del Comune di, della Camera di Commercio di-Siena, il contributo di Pancar Dfsk e la collaborazione di FondazioneIntour, Discovere Atam. è stato presentato durante la conferenza stampa che si è svolta oggi (martedì 2 ottobre 2024) nella sede diin via XXV Aprile n° 12.