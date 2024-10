Giustini prende la cintura E torna sul trono d’Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Eduardo, fiorentino, 35 anni, del team Rosanna Conti Cavini, ha vinto a Scandicci davanti a mille persone il titolo italiano dei pesi massimi. È la seconda volta che s’incorona campione: la precedente nel 2022 contro Ivan D’Adamo. In questo incontro, organizzato dalla promoter insieme alla Pugilistica grossetana Umberto Cavini, ha invece battuto con verdetto unanime al termine delle dieci riprese (98-93, 98-92, 98-92) Gianmarco Cardillo. In entrambi i casi i perdenti erano campioni uscenti e alla prima sconfitta in carriera. Un avversario finora imbattuto, qual è stata la chiave vincente del match? "Insieme al mio allenatore Leonardo Turchi avevamo fatto un lavoro mirato sul ritmo e sul velocizzare i movimenti del tronco con piccoli passettini. La strategia si è dimostrata vincente e ha messo in difficoltà Cardillo dall’inizio alla fine".