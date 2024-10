Giappone nuovo ministro Giustizia conferma la pena di morte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (askanews) – Nonostante la sconcertante vicenda di Iwao Hakamata, l’uomo che ha trascorso 46 anni nel braccio delladi una prigionese prima di essere dichiarato innocente da un quadruplice omicidio, ilgoverno giaponese non sembra intenzionato a riflettere su una possibile abolizione delladi. IldellaHideki Makihara, da ieri in carica, oggi in una confereza stampa ha affermato che non vedrebbe come una cosa appropriata l’abolizione dellacapitale. “Il ministero dellaha l’importante missione di mantenere e migliorare il sistema giuridico, fondamentale per proteggere la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, contribuendo alla costruzione di una società più luminosa. Voglio adempiere alle mie pesanti responsabilità per il bene del”, ha detto Makihara.