Festa dei nonni Meloni | Sono un pilastro delle nostre vite

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si celebra oggi, 2 ottobre, ladei. Anche la premier Giorgiaha voluto rendere omaggio a coloro che, scrive la premier sui social, “unfondamentale”. “custodi di tradizioni, saggezza e amore incondizionato. Insegnano l’importanza dei valori e regalano momenti preziosi che ci accompagnano per sempre”, si legge nel post pubblicato dalla presidente del Consiglio, nel quale ringrazia i propri. “In questa ricorrenza – aggiunge – voglio dire ancora una volta grazie a nonno Gianni, siciliano tutto d’un pezzo, e a nonna Maria, romana, tanto piccola e tanto forte. Grazie per avermi insegnato molto di quello che so. Buonadei, che con amore e abnegazione rendono lemigliori!”. Irappresentano unfondamentale nellecustodi di tradizioni, saggezza e amore incondizionato.