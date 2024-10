Farmaci antinfiammatori non steroidei FANS | come funzionano e quando utilizzarli

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Inon, comunemente conosciuti, sono dei prodotti largamente utilizzati per alleviare il dolore e ridurre l’infiammazione. Si dimostrano infatti efficaci per il trattamento di diverse condizioni, dalle semplici emicranie ai dolori articolari, fino a patologie più complessel’artrite. La loro efficacia e accessibilità li rende una scelta comune per chi cerca sollievo da sintomi acuti o cronici. Tuttavia,vale per tutti i, anche l’uso deideve essere ben ponderato, tenendo conto dei benefici e dei possibili effetti collaterali. Il meccanismo di funzionamento deiagiscono principalmente inibendo gli enzimi ciclossigenasi (COX-1 e COX-2), che sono coinvolti nella produzione di prostaglandine, molecole responsabili dell’infiammazione, del dolore e della febbre.