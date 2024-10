Creme antirughe ecco le migliori secondo Altroconsumo | la classifica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Quali sono lein commercio? Grazie alla loro alta concentrazione di collagene, che rassoda i tessuti, la pelle ritrova elasticità, compattezza e tono. Questo tipo di prodotti sono sempre più popolari, quindiha provato a stilare unadellesul mercato, in base all’efficacia e al rapporto qualità-prezzo, eseguendo un test su 12 prodotti. I prodotti sono stati valutati in laboratorio e dai consumatori in base: all’efficacia idratante, all’efficacia, all’esperienza d’uso di un gruppo di consumatori. Sono state inoltre verificate le etichette, per accertarsi della veridicità del prodotto. Lehanno dei principi attivi con una buona azione antiossidante e che contrastano l’invecchiamento cutaneo. Tra gli ingredienti più utilizzati nellevi sono: acido ialuronico, retinolo, vitamina E, coenzima Q10.