Arriva la nona edizione di Mens-A Il pensiero ospitale sotto i riflettori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) ’I valori’ sono il tema centrale di quest’di-A. Torna anche a Ferrara il festival internazionale sule il dialogo, diffuso in tutta la regione. L’appuntamento è in programma domani alle 17.10 in biblioteca Ariostea, in via delle Scienze. Il programma e i contenuti del festival sono stati illustrati ieri mattina nella residenza municipale da Chiara Scaramagli, assessore comunale alla pubblica istruzione e formazione, e da Beatrice Balsamo, filosofa della persona e direttrice del festival-A. "Un’occasione importante – ha spiegato Chiara Scaramagli – per un percorso di formazione ed educazione civica, fondamentali per scoprire il ruolo dele del dialogo come concetto sociale di valore, di relazione e di capacità di confronto.