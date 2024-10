WWE | Tensione alle stelle durante l’ultimo confronto tra CM Punk e Drew McIntyre Prima di Bad Blood

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 1 ottobre 2024) La faida tra CMè ancora in corso e WWE RAW del 30 settembre ci ha regalatodel loro incontro, noto storicamente per essere uno dei più brutali della WWE. CMhanno avuto un segmento faccia a faccia. La WWE ha abbassato la gabbia, e Adam Pearce era sul ring, circondato dalla sicurezza. CMsono entrati nel ring perché Adam Pearce voleva dare loro un’ultima possibilità di confrontarsi face to facedel loro scontro ad Atlanta. Il faccia a faccia traè stato il primo a parlare, affermando di avere zero rispetto per CM, ma di rispettare AJ Lee.ha poi detto che Lee dovrà prendersi cura diper poi probabilmente lasciarlo dopo Hell in a Cell.