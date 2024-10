Voltaia passo indietro di ’Attila’ | Continuerò a fare l’allenatore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) E’ intorno alla data del 29 settembre che ruota un bel pezzo della storia della contrada di, una delle più antiche di Montepulciano essendo nata, come entità territoriale, nel 1157, al pari di Poggiolo e Collazzi. Il 29 settembre 1974 si disputò infatti il primo Bravìo delle Botti e nella stessa data, ma del 2024, la contrada rossonera si è dovuta congedare da uno dei personaggi che, forse più di altri, quella storia ha contribuito a scriverla. Perché in occasione della giornata che il Rettore Alessio Bellari e il suo staff hanno voluto dedicare ai 50 anni del Bravìo, è stata ufficializzata la notizia del ritiro dalla corsa con le botti di Attilio Niola, detto "Attila", lo spingitore che ha firmato, in undici anni, sette delle otto vittorie di