Ultime Notizie Roma del 01-10-2024 ore 17 | 10

(Di martedì 1 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Cremlino condanna gli attacchi contro stati sovrani lo ha affermato il portavoce del Cremlino dmitri peskov in merito alle incursioni di terra israeliani in Libano il bombardamento su Damasco osserviamo che la geografia delle ostilità si sta espandendo tutto ciò porta un ulteriore di stabilizzazione nella regione aumento dell’attenzione distruttiva per l’intera regione per l’aria adiacente in questa regione ha aggiunto Il portavoce citato dall’agenzia interfax andiamo in Abruzzo dopo il rogo che ha distrutto la che mi puoi località Scerne di Pineto nel teramano un altro grave incendio sta interessando la Magma Spa in Contrada San Martino a Chieti L’azienda che produce materiale plastica volta da diverse ore da un denso fumo nero visibile a chilometri di distanza stando alle ...