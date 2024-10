Trasporto aereo Segurini Stradaai | Spazio aereo di bassa quota fondamentale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "è la prima azienda italiana che ha avviato il percorso di certificazione aeronautico per offrire i servizi digitali nellodi. Lodiper tutta la strategia nazionale sulla mobilità aerea avanzata che permetterà non solo ai droni elettrici di portare le persone e di cambiare drasticamente tutto quello che è la mobilità aerea, ma permetterà ai droni di fare le consegne, soprattutto consegne importanti che possono essere di beni medicali, medicine tumorali o addirittura defibrillatori o medicine salvavita in contesti che possono richiedere un intervento più rapido".