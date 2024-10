Peaky Blinders | tutto quello che sappiamo sul prossimo film della saga

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Cillian Murphy tornerà a interpretare il ruolo di Tommy Shelby in undi, al quale prenderanno parte anche altri importanti membri del cast. La serie drammaticaBBC, composta da sei stagioni, si è conclusa nell’aprile 2022, ma la storia di Tommy non è finita lì. Nonostante non ci sia ancora una data d’uscita fissata, l’annuncio del lungometraggio e il via libera all’inizio di quest’anno hanno portato a numerosi casting di grandi nomi man mano che il progetto si sviluppava. Infatti, la produzione è partita spedita proprio ieri 30 settembre. Oltre a Murphy, che ha recentemente vinto un Oscar per il suo ruolo in Oppenheimer (2023), nel cast delsi sono uniti Rebecca Ferguson, Barry Keoghan e Tim Roth. I ruoli di Ferguson, Keoghan e Roth non sono ancora stati rivelati.