Patrick Zaki a Molte Fedi | Godo di ogni secondo della vita oggi sono qui anche grazie a voi

(Di martedì 1 ottobre 2024) Bergamo. Due testimonianze di resistenza, di coraggio, ma soprattutto di speranza. Nella serata di lunedì 30 settembre, le vite di, attivista egiziano rimasto in carcere per 20 mesi per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media, e di Paola Caridi, giornalista e storica esperta di Medio Oriente, siintrecciate forse per sempre. Entrambi ospiti di “sotto lo stesso cielo”, la rassegna culturale delle Acli provinciali di Bergamo, hanno parlato di libertà nell’’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo a Sant’Agostino colma per persone in ascolto. Due ore di riflessioni sul passato, sul presente e sul futuro, in cui la libertà è sia la strada che l’arrivo. “La libertà è di tutti o di nessuno – ha chiosato Caridi –. Non comprendo l’afasia dinei confrontilibertà”.