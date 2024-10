Nessuna sorpresa a Lecco La Lega si conferma al 50% però perde due consiglieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) La presidente non cambia e nemmeno i numeri deidei diversi schieramenti. Cambiamoi nomi e gli equilibri, sopratutto in maggioranza. Si sono svolte l’altro giorno le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di. Sono state elezioni di secondo livello, riservate cioè a sindaci, assessori ecomunali, per scegliere tra loro i rappresentanti in Provincia. La presidente rimane Alessandra Hofmann (nella foto), prima cittadina di monticello, che non era del resto in discussione perché non in scadenza di mandato. Dallo scrutinio svolto ieri sono stati riti pure i seggi per ogni gruppo: sei per gli esponenti della lista di centrodestra Casa dei comuni, cinque per i candidati di centrosinistra di Territorio bene comune e uno per i Civici.