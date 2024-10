Morte Maria Campai cos’ha fatto il 17enne dopo averla ammazzata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) In attesa dei risultati definitivi dell’autopsia sul corpo di, emergono anche dettagli dalle attività online del diciassettenne di Viadana, attualmente in carcere per l’omicidio. Il giovane avrebbe cercato su internet come uccidere a mani nude, inneggiando a Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin, e scrivendo “io sto col bravo ragazzo”. Inoltre, il giorno prima dell’arresto, aveva pubblicato su Instagram una sua foto con la scritta “Brian Moser”, il nome del killer di prostitute nella serie televisiva Dexter.Leggi anche: Brindisi, trovato morto all’interno del suo mezzo: Virginio Trenta, lo conoscevano tutti Le parole dell’avvocato difensore L’avvocato difensore, Paolo Antonini, ha descritto il giovane come “molto provato” durante l’interrogatorio di garanzia che si è tenuto presso il Tribunale dei Minori di Brescia.