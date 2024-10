Monza sedicenne massara il vicino con la mazza da baseball

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 1 ottobre 2024)colpisce con 19te ilferendolo gravemente: «Lui o un altro era la stessa cosa» «Lui o un altro era la stessa cosa» così ha detto l’aggressore, un ragazzo di 16 anni agli inquirenti. «Se ci fosse stato chiunque altro sarebbe stato lo stesso, non era lui il mio obiettivo. Non so perché lo ho fatto» ha proseguito il 16enne. La vittima ferita gravemente alla testa, è ildi casa, un imprenditore di 60 anni che è ora ricoverato. A dare l’allarme ai carabinieri sono stati i familiari del giovane dopo aver trovato tracce di sangue sui suoi vestiti. Ha colpito l’uomo brutalmente con 19 colpi sino a spezzare lada. La vicenda si è verificata una settimana fa a Cesano Maderno ().