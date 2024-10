Liverpool Bologna febbre Champions | le ultime sulla formazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 - Se sia stato unin maschera, forse, lo scopriremo solo domani, alla lettura delle formazioni. Nell’ultima rifinitura, al Galli di Casteldebole, Italiano ha dato la pettorina da titolare a Dallinga. E Castro? Santiago fasciato, con il polpaccio uscito contuso dalla partita con l’Atalanta, ma comunque nell’elenco dei convocati.che sarà seguito da oltre tremila tifosi - e forse non sarebbero bastati cinquemila tagliandi per appagare il sogno delle Due Torri. Si gioca domani, alle 21, contro sua maestà Salah e contro una squadra che, all’esordio, ha già fatto male a un club italiano (ne sa qualcosa in Milan). La coppia centrale di difesa, davanti al portiere Skorupski, dovrebbe essere composta da Beukema e Lucumi. A destra, senza De Silvestri (fuori dalla lista) vola Posch, a sinistra chiede spazio Miranda.