La Promessa Anticipazioni Puntate dal 7 all’11 Ottobre 2024 | Cruz E Lorenzo Pronti Ad Assassinare Curro!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ladal 7mettono a punto il piano persenza farsi scoprire da nessuno. Intantocontinua ad opporsi alla reintegrazione di Maria! Laprosegue e, nel corso della settimana dal 7, al centro dell’attenzione ci sarà il terribile piano di. Infatti, i due metteranno a punto il piano per togliere la vita asenza destare sospetti e facendo in modo che sembri soltanto un incidente. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Feliciano, aiutato da Romulo, organizza la proposta di matrimonio per Teresa. C’è grande attesa da parte di tutti per questo momento, ma per fortuna va tutto per il verso giusto.