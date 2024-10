Inchiesta ultras Melillo | Ai della curva interessa solo una cosa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 1 ottobre 2024) La vicenda deglidi Milan e Inter continua a tenere banco. Il procuratore antimafia a ‘Il Giornale’: “Il calcio è a rischio infiltrazione” È un’nata diverse settimane fa e venuta alla lucedopo le perquisizioni e gli arresti delle scorse ore. L’indagine suglidi Milan e Inter porta sulle pagine dei giornali (e non) un mondo che ha diversi punti sconosciuti. Gli approfondimentiProcura hanno permesso di scoprire come i leader delle curve delle due squadre meneghine gestivano interamente gli affari di San Siro. Inter e Milan (Ansa) – cityrumors.itMa non. Le intercettazioni hanno svelato anche contatti, in particolare in casa Inter, con il tecnico Simone Inzaghi e con la società per avere biglietti in più e altre questioni. Un vero e proprio mondo nascosto e che piano piano sta uscendo fuori.