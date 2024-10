Fuori dal Coro tutti gli argomenti della prossima puntata

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un’inchiesta sui recenti casi di violenza in Italia e in Francia sarà al centrodidal, il programma condotto da Mario Giordano. L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 2 ottobre, in prima serata su Retequattro. Cronaca e violenza: un approfondimento necessario La trasmissione dedicherà ampio spazio a due casi di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica: – Lo stupro avvenuto in un sottopassaggio a Roma, con un’intervista esclusiva alla vittima – Il caso di Philippine, la studentessa di 19 anni trovata morta in un parco a Parigi. Il presunto assassino, emerge ora, era stato precedentemente condannato per violenza sessuale ed era in attesa di espulsione L’inchiesta si estenderà anche ad altre città italiane, cercando di comprendere le ragioni dietro l’aumento di reati efferati commessi da giovani.