Firenze al Museo Stibbert va in scena ‘La Metamorfosi’ di Kafka

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 - Parte il programma di Arca Azzurra per questo autunno, e prende il via venerdì 4 ottobre alle 19 alcon La metamorfosi di Franz. Dopo il successo degli appuntamenti estivi, Arca Azzurra presenta il segmento autunnale di Risveglio di comunità 2024 - ME.MO. Storie di persone e parole. Un itinerario di 17 eventi teatrali, ma anche danza, musica e arte, tra ottobre e novembre adistribuiti all’interno del contenitore Autunno Fiorentino. Solo per citarne qualcuno, in programma troveremo Giuseppe Cederna che racconta Marcovaldo al Teatro Le Laudi, L’eterna giovinezza di Maurizio Maggiani con Riccardo Naldini al Circolo Il Progresso, Ubaldo Pantani in Bartali.