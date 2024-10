È morto Gavin Creel star del teatro | recitò anche in American Horror Stories

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024), veterano dele stella di Broadway, èa soli 48 anni nella sua abitazione di Manhattan. Lo ha confermato il suo agente al New York Times. A luglio gli era stato diagnosticato un sarcinoma metastatico melanotico della guaina del nervo periferico, una rara forma di cancro. Noto per le sue performance energiche sul palcoscenico, aveva ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui un Tony Award e un Grammy Award, cui si aggiungeun Laurence Oliver. Avevafatto qualche apparizione sul piccolo schermo, tanto da recitare nei primi due episodi di, spin-off della quasi omonimaStory. Today, we mourn the devastating loss of Tony Award winner, whose extraordinary talent, kindness, and passion lit up the stage and our hearts. pic.twitter.