Conte | Il campo largo non esiste più Siamo incompatibili con Italia viva E Renzi replica | Sua battaglia è contro Schlein faccia pure

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il“nonpiù“. Parola di Giuseppeospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai Uno. Per“nel momento in cui il Movimento 5 stelle dice ‘qui si è aperta una ferita‘ con questa bomba esplosiva che viene messa in questoche nonpiù, lo certifichiamo questa sera, abbiamo da parte del Pd e della sua segretaria un problema politico vero e serio”. La “bomba esplosiva” è Matteo. “Io non sono disponibile ad affiancare il mio simbolo a quello di, che si è sempre distinto per distruggere, rottamare, prende i soldi dai governi stranieri, ed è all’origine della contaminazione tra affari e politica. Fa lobbismo ine all’estero”, ribadiscefacendo riferimento alle prossime regionali in Emilia-Romagna e Umbria. “Dal momento in cui la risposta diè: ‘Io non faccio polemiche’, allora c’è qualcosa che non va.