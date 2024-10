Basket Eurocup 2024 2025 | Venezia cede nel secondo tempo vince il Lubiana

Leggi tutta la notizia su sportface

è uscita sconfitta dalla trasferta contro il, valida per la seconda giornata dell'di. Partenza a razzo per i padroni di casa, ma i lagunari sono in partita e rispondono colpo su colpo, e con un parziale da 18-27 gli uomini di coach Spahija chiudono il primoavanti 39-44 trascinata dai punti di Ennis (saranno 23 i punti a fine partita). Nel, però, sono Robinson e Blazic a fare il bello e il cattivo, permettendo agli sloveni di recuperare punto su punto nel. In particolare, nel quarto parzialeha un nuovo sussulto riportandosi a sole due lunghezze, ma i padroni di casa resistono e alla fine si impongono per 87-82.