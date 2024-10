Attentato terroristico a Jaffa a sud di Tel Aviv | almeno 8 morti decine di feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tensione altissima in Israle, dove i servizi di emergenza stanno rispondendo alle segnalazioni di una sparatoria con diverse vittime a, nel sud di Tel. I fatti sono avvenuti a Jerusalem Street. La polizia, stando quanto riportato dal `Times of Israel´, afferma che la sparatoria a Giaffa sarebbe un sospetto attacco. I medici affermano che ci sono diverse persone colpite: ad aprire il fuoco all'improvviso sarebbero stati due uomini. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, un uomo avrebbe aperto il fuoco contro le persone in attesa in una stazione della metropolitana leggera a Giaffa, ferendocinque persone.