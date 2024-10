Allarme anti-semitismo a Milano | si indaga sui cartelli choc davanti a scuola e in manifestazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una scritta, dava unaelementare: “Israeliani nazisti”. L’ha trovata il personale della primaria Pirelli di via Goffredo Da Bussero, in zona Bicocca, su un marciapiede. “Abbiamo subito avvisato chi di dovere per farla rimuovere al più presto”, spiegano dalla, mentre da più parti si esprimono parole di condanna, a partire da Isabella Ferlicchia, consigliera di Municipio 9 di Azione, che ha mostrato per prima la foto sui social, rilanciata dal consigliere comunale Daniele Nahum per denunciare “un intollerabile clima di odioebraico che si respira in modo palpabile: troppe delle manifestazioni in corso nelle ultime settimane asono state dedite esclusivamente a perorare tale clima di odiosemita in un contesto che ci riporta ad epoche che hanno segnato drammaticamente la storia die dalle quali speravamo di avere tratto lezioni definitive”.