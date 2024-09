Zuckerberg sempre più ricco scala la classifica dei miliardari | Presto potrebbe superare Arnault e Bezos

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Mark, il visionario fondatore di Facebook, èpiù vicino alla vetta dell’Olimpo dei. Con un balzo in avanti di 73,4 miliardi di dollari nel 2024, il suo patrimonio personale ha raggiunto la cifra record di 201 miliardi, consacrandolo come quarto uomo piùdel mondo e facendolo entrare nell’esclusivo “club dei 200 miliardi“, finora dominato da soli tre membri. A guidare ladei Paperoni, secondo il Billionaire Index di Bloomberg, è Elon Musk, ceo di Tesla e X, con una fortuna stimata di 272 miliardi di dollari. Seguono Jeff, fondatore di Amazon, con 211 miliardi, e Bernard, a capo del colosso del lusso LVMH, con 207 miliardi. Ma, con i suoi 40 anni e una determinazione incrollabile, è in rapida ascesa escalzare i rivali dal podio.