Una sola rete dai cinque attaccanti È il peggior reparto dell’intera Serie B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il principale problema della Reggiana è la difficoltà nel creare occasioni da gol: è la squadra ad aver mandato a segno menoin tutta laB. Sono passate sette gare e non sono ancora arrivate reti di Gondo, Vido, Marras (appena arrivato) e Okwonkwo. Unadal, quella molto bella di Maggio contro il Brescia. Una precisazione: nella Reggiana hanno già segnato, tra gli altri, Vergara e Portanova che sono da considerare dei centrocampisti. Con 6 reti (due Vergara, due Portanova, una Reinhart e una Sersanti) la squadra granata ha però il centrocampo più prolifico della B. Meroni, nel post 0-0 con la Carrarese, ha detto: "La responsabilità della scarsa pericolosità offensiva è di tutti, ma non ne farei allarmismi", e ci sta, ma il gol non arriva da 239 minuti (due gare e mezzo) e i tiri in porta latitano.