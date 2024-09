Una cartografia sul sistema fognario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Iniziate le ricognizioni sule sul drenaggio delle acque meteoriche a Santa Croce. Il primo appuntamento in parte si è svolto in municipio, carte alla mano, in parte sul campo, per cercare di capire cosa non funziona nel. Vi hanno partecipato tutti soggetti coinvolti: il consorzio Aquarno spa, Acque spa, il consorzio di bonifica Basso Valdarno 4, i tecnici del comune. "Ho riscontrato - dice l’assessore all’ambiente Sonia Boldrini - da parte di tutti la buona volontà di cercare di risolvere i problemi. Siamo partiti da via Pacinotti e da via di Pelle all’altezza dello Stadio dove vi è uno dei punti critici del