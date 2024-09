Traffico Roma del 30-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia stessa situazione tra via Aurelia e la Katia e a tratti anche in esterna tra il bivio per Fiumicino e la Tuscolana trafficato il tratto Urbano della A24 con code tra Tor Cervara e la tangenziale est sulla stessa tangenziale code tra via bustine via Salaria verso lo stadio Olimpicoin coda anche tra Corso di Francia e via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni Sulla via Flaminiain coda tra il raccordo via dei Due Ponti in direzione del centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada e la tangenziale est trafficata laFiumicino con code tra il raccordo via del Cappellaccio In quest’ultima direzionein coda anche sulla via Pontina tra Spinaceto e l’Eur in zona Montemario temporaneamente ...