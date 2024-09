Riparte una stagione di grandissima pallavolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) La nuovadi Superlegada una certezza, la Sir Safety Susa Perugia sarà ancora la squadra da battere. Il team umbro, allenato da Angelo Lorenzetti, si presenta ai nastri di partenza forte di un’annata da record, in cui ha vinto scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e Mondiale per Club. In una griglia ideale, in prima fila, un passo indietro i perugini, ci sono i campioni d’Europa di Trento, desiderosi di tornare a giocarsi il campionato fino in fondo dopo aver abdicato troppo presto nello scorso campionato. Alle due sicure rivali, andranno aggiunte almeno altre tre squadre che si sono attrezzate per inserirsi nella lotta al vertice, Monza, Piacenza e Civitanova, con Milano e Modena pronte ad aggiungersi.