Picasso autentico il proprietario del dipinto trovato in discarica | Ripagati gli sforzi di una vita

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano – Andrea Lo Rosso ha 60 anni, gestisce un pub di Pompei e da questa mattina il suo telefono squilla incessantemente. E non certo per prenotare un tavolo. Amici, parenti e conoscenti gli chiedono se è reale quanto riportano i notiziari online e i social media: è davvero unla tela trovata da suo padre in unadi Capri più di mezzo secolo fa e appesa in salotto di casa per altrettanto tempo? Anticipata dal Giorno, la notizia dell’autenticità dell’opera, confermata da una recente perizia di una nota grafologa milanese, gli cambierà lae non solo la giornata. Quel, il “Bust de femme Dora Maar”, vale già sei milioni di euro e potrebbe salire al doppio, se arrivasse il sigillo della Fondazione