Milano scioperano i lavoratori dell’Orsa | a rischio i convogli di Trenord | le tratte a rischio e le fasce garantite

(Di lunedì 30 settembre 2024) È iniziato questa notte – lunedì 30 settembre – lo sciopero dei treni indetto dal sindacato Orsa che coinvolgerà per tutta la giornata di oggi (il termine è previsto per la notte di martedì primo ottobre) i. L’agitazione – fa saperesul suo sito ufficiale – “avrà ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona“. “Le corse – si legge – subiranno variazioni e cancellazioni”. Come sempre, i trasporti rimarranno garantiti in specificheorarie. “Negli orari 6-9 e 18-21 circoleranno i treni indicati nella lista delle corse”, ha segnalato l’azienda. “In particolare, la mattina viaggeranno icon orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le 9.