Megabox l’obiettivo è crescere ancora Squadra rinnovata per avvicinarsi alle Top 4

(Di lunedì 30 settembre 2024) LaOndulati del Savio Vfoglia partecipa al quarto campionato di A1 consecutivo della propria storia. La società, creata e presieduta da Ivano Angeli, ha avviato nel 2020 un progetto sportivo ambizioso in un territorio che vive da sempre di pallavolo, rinverdendo una gloriosa tradizione. Labiancoverde ha riportato la pallavolo femminile della provincia di Pesaro Urbino in serie A1, conquistando l’anno scorso la prima qualificazione ai play-off scudetto. Quest’anno lapunta a consolidarsi tra le prime otto, magari facendo un passo in più. Tra le sue fila, Gaia Giovannini porta a Vfoglia la medaglia d’oro olimpica conquistata con la nazionale azzurra. L’infortunio di Alice Degradi (che le è costato le Olimpiadi) e della pggiatrice tedesca Kastner non hanno impedito allabiancoverde di disputare un precampionato all’altezza delle aspettative.