Le sfide del Civ in Autodromo a Imola Questo circuito è leggendario Qui c’è la storia del motociclismo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – La passione per le due ruote motorizzate è ancora una forte calamita alle latitudini imolesi. Così l’ultima tappa del Campionato Italiano Velocità, di scena lo scorso weekend all’Enzo e Dino Ferrari di, è una sorta di ponte tra le pagine dimotociclistica in riva al Santerno e l’attualità avara di eventi della specialità. Da evidenziare un momento di grande emozione quando è stato ricordato Luca Salvadori, il pilota scomparso due settimane fa. “Ero qui nel 2002 per ilduello finale tra Colin Edwards e Troy Bayliss per la conquista del titolo mondiale Superbike – racconta Davide Zanatta arrivato da Treviso -. E’ la mia quarta volta a. Non riesco proprio a capire come mai questa pista, che reputo strepitosa, non ospiti più gare di moto di caratura iridata”.