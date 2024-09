Israele sta combattendo a Gaza la guerra di Hamas

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 30 settembre 2024) A un anno dal Sabato Nero neppure gli osservatori meno prevenuti nel giudizio versohanno saputo spiegare ladi, che è ladi. Quelli che ma Bibi. Quelli che ma Ben-Gvir. Quelli che ma il diritto internazionale. Quelli che ma la popolazione civile. Non hanno saputo spiegare ladiperché non l’hanno capita, perché non hanno capito che ladiè ladicheha deciso di combattere. Non hanno capito nulla di tutto questo perché non hanno capito ciò che veramente è successo il 7 ottobre. È successo che gli israeliani, vedendo le immagini dei mostri che ridacchiavano calpestando le pozze di sangue nelle stanze dei genitori uccisi davanti ai loro bambini, e si rifocillavano nelle cucine delle famiglie appena massacrate, hanno deciso di fare lache ha voluto. Questo non è stato capito.