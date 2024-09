Idee per scrivere una lettera allo sposo nel giorno del matrimonio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tra bomboniere, prenotazione della location e scelta dell’abito, molti sposi potrebbero perdere di vista il focus del proprio, ovvero l’amore per la propria dolce metà. Se l’organizzazione vi ha sopraffatti, portandovi anche a trascurare il partner, potreste comunque mostrare la vostra gratitudine con una romanticad’amore. Sempre più spose, infatti, scelgono di redigere qualche riga per il proprio futuro marito neldel sì, restituendo ai fiori d’arancio il loro significato più autentico. Lavi permetterà di ricordare perché vi siete scelti, e potrà essere conservata come souvenir da leggere insieme nei momenti speciali per la vostra coppia.