Classifica film al botteghino 23 settembre – 29 settembre

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Di seguito laal box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 23al 29. 1 CATTIVISSIMO ME 4 Regia: Chris Renaud, Patrick Delage Cast: Miranda Cosgrove, Joey King, Chloe Fineman, Stephen Colbert Animazione, Avventura – Stati Uniti 2024, 95 min 2 Beetlejuice Beetlejuice Regia: Tim Burton Cast: Catherine O’Hara, Sofia Fernlöf, Filipe Cates, Juliana Yazbeck Commedia, Fantasy, Horror – Stati Uniti 2024, 104 min. 3 Vermiglio Regia: Maura Delpero Cast: Sara Serraiocco, Carlotta Gamba, Orietta Notari, Martina Scrinzi Drammatico, Italia, Francia, Belgio 2024, 119 min. 4 Inter – Due stelle sul cuore Regia: Carlo A. Sigon Sportivo, Italia 2024, 90 min. 5 Transformers One Regia: Josh Cooley Cast: Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Jon Hamm, Steve Buscemi Animazione, Avventura, Azione – USA 2024, 104 min.