Barletta sparatoria tra rapinatori e vigilantes durante assalto a un portavalori | un ferito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Unatra le auto lungo la statale 16 bis, nel Nord barese,un tentativo di assaltare un. È quanto avvenuto lunedì mattina all’altezza di Canne della Battaglia, nel tratto che collegaa Margherita di Savoia, tra un commando die ia bordo del mezzo, uno dei quali è rimasto. Ad entrare in azione è stato un gruppo di malviventi armati di kalashnikov che avrebbe usato due tir per bloccare il traffico su entrambe le carreggiate. Tra ie i vigilanti c’è stato uno scambio di fuoco con l’esplosione di diversi colpi. Una delle guardie giurate avrebbe riportato una contusione e le sue condizioni non sono gravi. I banditi sono scappati a mani vuote, non riuscendo nei loro intenti. Sulla vicenda indagano i carabinieri.