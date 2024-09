Accoltellò l’ex compagna in strada | condannato a 12 anni per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pisa, 30 settembre 2024 – E’ statoa 12di carcere, con processo in rito abbreviato, Valerio Spinelli, 47enne bagnino di Livorno, che il 14 ottobre 2023 tentò di uccidere la exina Pontedera (Pisa) con un coltelo.. L'uomo, poco dopo l'aggressione alla donna, fu arrestato dai carabinieri che lo bloccarono in. Le giustificazioni dell'imputato, accusato diaggravato dalla premeditazione e dal legame affettivo con la vittima, e di lesioni gravissime non hanno intaccato più di tanto il quadro accusatorio. Il pm Fabio Pelosi aveva infatti chiesto una condanna a 15. Uscendo dall'aula l'avvocato difensore di Spinelli, Umberto Barbensi, ha detto che attenderà «le motivazioni della sentenza per poi procedere con il ricorso in appello».