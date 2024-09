Polemiche per il saluto alla suocera in fin di vita Beatrice Luzzi interviene

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 29 settembre 2024)durante la scorsa puntata del Grande Fratello, approfittando di un momento di pausa, ha preso parola per salutare la sua exche era in fin di. “Io approfitto di questo momento per salutare la mia experché ci sta salutando un po’ a tutti. Nelle prossime ore se ne andrà e non potendo essere lì per darle l’ultimolo faccio da qui. Ciao Laura“. Unche ha scatenato un po’ die diviso l’opinione dei fan: c’è chi l’ha applaudita e chi è rimasto “cringiato” dalle parole. A intervenire è stato anche Taffo, la storica azienda funebre divenuta popolare sul web grazie al suo social media manager Riccardo Pirrone, che ha commentato: “Neanche noi arriviamo a tanto“. Taffodopo l’ultimodiall’exhttps://t.co/BzFDm3A4ek #GrandeFratello #BeaBaldi — BICCY.