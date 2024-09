Pallanuoto Euro Cup 2024-2025 | Ortigia e Brescia vincono i gironi di qualificazione Pro Recco seconda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Si è chiuso il turno didell’Cup maschiledi: in lizza 36 squadre, suddivise in 4da 5 ed altrettanti da 4. Le prime 2 di ogni gruppo hanno avuto accesso alla fase a, in cui le 16 qualificate saranno suddivise in 4 raggruppamenti da 4. Nellacompetizionepea erano 5 le squadre italiane al via, delle quali 3 hanno centrato la: passaggio del turno pere Pro, con lombardi e siciliani che hanno chiuso al primo posto ed i liguri che si sono classificati secondi. Nella fase a, dunque,edsaranno inserite in un raggruppamento con un’altra prima e due seconde, mentre la Proverrà sorteggiata con un’altrae due prime classificate. Eliminati, infine, il De Akker Team, che ha chiuso terzo, e l’Iren Genova Quinto, che si è classificato quarto.