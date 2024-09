MotoGP Pedro Acosta | Una bella gara sin dall’inizio Ho provato a raggiungere Martin ma…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024)è tornato. Il Rookie Maravilla, dopo una fase opaca della sua stagione, ha messo in mostra una delle sue migliori versioni nel Gran Premio dell’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Mandalika il portacolori del team Gas Gas Tech3 ha centrato una piazza d’onore davvero positiva, nonostante una questione legata alla pressione delle gomme che lo lascia ancora “sub judice”. Ad ogni modo il successo è andato a Jorgecon 1.4 su, mentre al terzo posto troviamo Pecco Bagnaia a 5.5. Quarta posizione per Franco Morbidelli a 6.5, quinta per Marco Bezzecchi a 6.7, sesto Maverick Vinales a 11.3, settimo Fabio Quartararo a 13.2, ottavo Brad Binder a 14.8, quindi nono Johann Zarco a 15.1 con Raul Fernandez che chiude la top10 a 21.0.