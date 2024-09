MotoGP pagelle GP Indonesia 2024 | Martin non sbaglia nulla Bagnaia impreciso Rimpianto Bastianini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Ledel GP d’, quindicesimo appuntamento del mondiale di. Stravince Jorge, che dimentica la caduta nella Sprint Race e guida in maniera impeccabile, gestendo con grande intelligenza la prima posizione. Alle sue spalle Pedro Acosta, strepitoso in sella alla Ktm, mentre completa il podio Pecco, bravo a risalire la china dopo una pessima partenza. In top 5 anche Morbidelli e Bezzecchi, mentre tra le tante uscite di scena spiccano quelle di Enea(che si stende a 6 giri dal termine) e Marc Marquez (problema tecnico). Di seguito i voti della gara sulla pista di Mandalika. CLASSIFICA AGGIORNATA ORDINE DI ARRIVOGPJORGE, voto 10 – Se continua a guidare come ha fatto oggi, il titolo mondiale è assolutamente alla portata.