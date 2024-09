LIVE Superbike GP Aragon 2024 in DIRETTA | sempre Bautista davanti Razgatlioglu insegue

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-13 Che tempi per i primi due!!! 1:48” !! A quasi un secondo dalla pole! -14 6 decimi di distacco tra Iannone e. Sembra, per ora, una gara a 2 tra il turco e. -14 Bulega è il più veloce in pista ma fa fatica a ritornare sotto alle prime posizioni. Ora è in 7° posizione. Sicuramente c’è ancora del tempo. -15 Iannone vende cara la pelle. Intantoallungano sull’azzurro. Ritmo veloce anche per il centro gruppo, tutti in 1 minuto e 49” -16 Gerloff molto cattivo su Iannone, sembra voler a tutti i costi togliere la 3° piazza all’italiano. Bulega recupera una posizione a metà circuito. -17 Primo giro con partenza da fermo in 1:51” per. Lungo Bulega adesso che sta facendo fatica a trovare il ritmo giusto. In 9° posizione adesso.