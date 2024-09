La Roma batte 2-1 in rimonta il Venezia brilla Pisilli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 29 settembre 2024)(ITALPRESS) – Lasupera 2-1 inilnel match dello Stadio Olimpico valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2024-2025: Cristante eribaltano l'iniziale vantaggio degli ospiti firmato da Pohjanpalo. Funziona, quindi, la cura Juric, bravo nei cambi, in casa(priva di Dybala, sempre in panchina oggi); ko sfortunato per i veneti dell'ex Di Francesco. Ottimo avvio di partita da parte dei lagunari che, dopo soli tre minuti, arrivano alla conclusione con Svoboda: Svilar si distende e devia in corner. La risposta dei giallorossi non tarda e al 6? ci prova Soulè con un tiro da fuori, che viene facilmente neutralizzato da Joronen. Il ritmo della partita resta molto intenso e intorno al 20? la squadra di Ivan Juric va vicina al vantaggio in due frangenti con il capitano Lorenzo Pellegrini.