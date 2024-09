Jus Scholae Maurizio Gasparri | La proposta di Forza Italia non è certo di sinistra E Giorgia lo sa bene…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 settembre 2024) “Sulla cittadinanza agli stranieri è pronta la nostrada discutere con le forze della coalizione di governo. Non penso che potranno dire di non essere d’accordo”.in questa intervista a The Social Post mette le cose in chiaro su uno dei temi che ha monopolizzato o quasi il dibattito politico delle ultime settimane. Ma anche sulla manovra economica che sta per essere eleborata dal governo, così come sulle nomine per la guida della Rai, il senatore fa chiarezza sulle posizioni, – non sempre in linea con quelle degli alleati di governo – “chesosterrà con, convinta di poter affrontare un confronto che porti a risultati concreti”., partiamo dalla questione Ius, con derivati et similia, che tiene banco da tempo anche per l’iniziativa del vostro segretario Antonio Tajani.